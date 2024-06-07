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Фетисов о бизнесе: «Раньше можно было уехать на юг Франции и там спокойно жить. Сейчас нужно искать решения внутри России, вкладываться в здоровье людей. В очень интересное время живем»

– Одно дело – это государство. Другое – общественники. А еще в этом треугольнике обязательно должен быть бизнес, который должен подключаться к разным проектам, касающимся и здоровья, и экологии.

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