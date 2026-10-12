Келли Осборн после смерти Оззи Осборна похудела до критического веса, а 12 килограммов считает хорошей новостью

Келли Осборн набрала около 12 килограммов за последние полгода — и говорит об этом без сожалений. 41-летняя дочь Шэрон и Оззи Осборнов рассказала о своём весе в интервью The Sun: по её словам, слишком сильная худоба ей самой не нравилась, а возвращение килограммов она называет хорошей новостью.