Келли Осборн после смерти Оззи Осборна похудела до критического веса, а 12 килограммов считает хорошей новостью

Келли Осборн набрала около 12 килограммов за последние полгода — и говорит об этом без сожалений. 41-летняя дочь Шэрон и Оззи Осборнов рассказала о своём весе в интервью The Sun: по её словам, слишком сильная худоба ей самой не нравилась, а возвращение килограммов она называет хорошей новостью.
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