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Мировое обозрение

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Российская корабельная пушка, преобразованная в гаубицу: что известно о новой версии А-192М

Российская корабельная пушка, преобразованная в гаубицу: что известно о новой версии А-192М

Российский ВПК снова удивляет — на этот раз идеей поставить корабельную пушку на колеса. Если верить данным итальянской прессы и патентной заявке концерна «Арсенал», 130-мм орудие А-192М «Армат» может получить «вторую жизнь» в качестве мобильного берегового комплекса.

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