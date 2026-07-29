Российская корабельная пушка, преобразованная в гаубицу: что известно о новой версии А-192М

Российский ВПК снова удивляет — на этот раз идеей поставить корабельную пушку на колеса. Если верить данным итальянской прессы и патентной заявке концерна «Арсенал», 130-мм орудие А-192М «Армат» может получить «вторую жизнь» в качестве мобильного берегового комплекса.