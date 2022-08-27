«Мы бьемся за Писарева». Лантратов — о третьем кряду поражении «Химок»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал крупное поражение от «Сочи». Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился мыслями о поражении команды в матче седьмого тура с «Сочи» (1:4), которое стало для коллектива из Московской области третьим кряду.