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«Мы бьемся за Писарева». Лантратов — о третьем кряду поражении «Химок»

«Мы бьемся за Писарева». Лантратов — о третьем кряду поражении «Химок»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал крупное поражение от «Сочи». Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился мыслями о поражении команды в матче седьмого тура с «Сочи» (1:4), которое стало для коллектива из Московской области третьим кряду.

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