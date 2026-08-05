В Кемеровской области – Кузбассе двое местных жителей признаны виновными в ряде преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнего

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Юрги.
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