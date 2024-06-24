МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Всем  известно  ,  что на  *зоне*  или  в  тюрьме  всем  руководят  тюремные  *паханы*...Как  паханы  издеваются  над...Называю главного ...
  • Владимир Сабакарь
    В неофеодализме работает первородность кланов. А неофеодализм  ни как сам не самоустранится. Ему помочь в этом нужно....США убивают русск...
  • yumashev
    Из статьи не ясно: стоила ли овчинка выделки?Дебют «Царь-бомбы...

"Конец огневого превосходства": Копеечные дроны сбивают наши БПЛА-разведчики

"Конец огневого превосходства": Копеечные дроны сбивают наши БПЛА-разведчики

Коллаж ЦарьградаСегодня 39K прочитали Враг не только добился численного преимущества над нашими дронами-камикадзе, но и постоянно находит новые ниши для применения своих машин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VB
Vasiliy Belokurov
А вы говорите : дайте каждому генералу по 1 млрд.руб........он что, будет на эти средства покупать антидронное оружие?
Ответить
12 час.
Сергей Андросов
Даже хохоы орут, чо у нас превосходство в дронах, а тут эту муйню пишут! Бестолковая статья! Каждый суслик в поле агроном!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх