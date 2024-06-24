"Конец огневого превосходства": Копеечные дроны сбивают наши БПЛА-разведчики

А вы говорите : дайте каждому генералу по 1 млрд.руб........он что, будет на эти средства покупать антидронное оружие?

Сергей Андросов

Даже хохоы орут, чо у нас превосходство в дронах, а тут эту муйню пишут! Бестолковая статья! Каждый суслик в поле агроном!