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«Реал» отдал Мастантуоно в аренду «Фиорентине»

« Фиорентина » объявила о переходе полузащитника « Реала » Франко Мастантуоно . 18-летний аргентинец будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

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