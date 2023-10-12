Повышение пособий для беременных и материнского капитала: чего ожидать к 2025 году Елена ГалицкаяСоциальный фонд России выделит 184,3 миллиарда рублей на увеличение пособий для беременных и родивших женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии