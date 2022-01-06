Ютубера обвинили в организации авиакатастрофы для увеличения просмотров

Бывший олимпийский сноубордист Тревор Джейкоб, ставший видеоблогером, обвинен в преднамеренной организации авиакатастрофы для увеличения просмотров своего канала на YouTube и привлечения внимания в социальных сетях, 6 января сообщил портал Dexerto.