CTK: в Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек

В Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек, сообщает информационное агентство CTK. По его информации, продолжительные ливни привели к паводкам, от которых второй день подряд страдают северо-восточные регионы республики.
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