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Официальная безработица в Челябинской области продолжает снижаться

Официальная безработица в Челябинской области продолжает снижаться

Уровень безработицы на Южном Урале в первом квартале 2024 года продолжил снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, планомерное снижение уровня безработицы в стране и регионе фиксировалось весь прошлый год.

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