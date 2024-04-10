Официальная безработица в Челябинской области продолжает снижаться

Уровень безработицы на Южном Урале в первом квартале 2024 года продолжил снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, планомерное снижение уровня безработицы в стране и регионе фиксировалось весь прошлый год.