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"Ливерпуль" не собирается отправлять в отставку главного тренера Клоппа

"Ливерпуль" не собирается отправлять в отставку главного тренера Клоппа

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Юргена Клоппа, несмотря на результаты команды в чемпионате Англии, сообщил в социальной сети журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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