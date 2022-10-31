"Ливерпуль" не собирается отправлять в отставку главного тренера Клоппа

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Юргена Клоппа, несмотря на результаты команды в чемпионате Англии, сообщил в социальной сети журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.