Трамп захотел поставить министром ВМС предпринимателя без опыта службы в армии или флоте

АндрейБорков

Сам Трамп до 1-го своего президентства тоже в госуправлении ни разу не был, тем не менее отсидел срок. По этому оно может и лучше, когда барыга-спекулянт будет флотом америкосовским рулить. Это может быть неплохо для нас, ведь барыга-спекулянт к управлению кораблем, группой кораблей, соединением, объединением на допуск не сдавал, а значит маневры флота могут быть бессистемными. А к чему приводит бессистемное маневрирование? Для начала к НАВИГАЦИОННОМУ ПРОИСШЕСТВИЮ, а потом и к АВАРИИ! Это непреложная истина, подтвержденная не единожды и тут принадлежность флота не важна совершенно.