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Трамп захотел поставить министром ВМС предпринимателя без опыта службы в армии или флоте

Трамп захотел поставить министром ВМС предпринимателя без опыта службы в армии или флоте

Предприниматель Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост министра Военно-морских сил (ВМС) США ни дня не служил ни в армии, ни на флоте, и без этого опыта он вряд ли сможет изменить ситуацию в ВМС в лучшую сторону.

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Комментарии
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АндрейБорков
Сам Трамп до 1-го своего президентства тоже в госуправлении ни разу не был, тем не менее отсидел срок. По этому оно может и лучше, когда барыга-спекулянт будет флотом америкосовским рулить. Это может быть неплохо для нас, ведь барыга-спекулянт к управлению кораблем, группой кораблей, соединением, объединением на допуск не сдавал, а значит маневры флота могут быть бессистемными. А к чему приводит бессистемное маневрирование? Для начала к НАВИГАЦИОННОМУ ПРОИСШЕСТВИЮ, а потом и к АВАРИИ! Это непреложная истина, подтвержденная не единожды и тут принадлежность флота не важна совершенно.
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