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«Индульгенция на нарушение международного права»: почему Россия и КНР выступили против ближневосточной резолюции США

«Индульгенция на нарушение международного права»: почему Россия и КНР выступили против ближневосточной резолюции США

Представленная в Совбезе ООН американская резолюция по Ближнему Востоку, в которой не было призыва к прекращению огня, свидетельствует, что США не заинтересованы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

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