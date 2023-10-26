«Индульгенция на нарушение международного права»: почему Россия и КНР выступили против ближневосточной резолюции США

Представленная в Совбезе ООН американская резолюция по Ближнему Востоку, в которой не было призыва к прекращению огня, свидетельствует, что США не заинтересованы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
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