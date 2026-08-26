"Казалось, что я попал в "Терминатора". Александр Алымов о съемках и жизни после КВН

Актер и участник команды "Союз" рассказал о сериале ТНТ "Пора на завод", работе с настоящими металлургами и желании сыграть драматическую роль 31 августа на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Пора на завод".
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