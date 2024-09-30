Лекарственное растение Хвощ полевой (Equisetum arvense)

Лечение: кашель Семейство: хвощевые Признаки Многолетнее растение; весной появляются желто-коричневые неразветвленные членистые побеги, несущие на верхушке спороносный колосок; летом вырастают бороздчатые стерильные мутовчато разветвленные зеленые побеги, толщиной до 0,5 см и длиной до 50 см; треугольно-ланцетные зубчики влагалищ в 2 раза длиннее влагалищной трубки.
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