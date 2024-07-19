Володин заявил, что Никарагуа может рассчитывать на поддержку России

Отношения Никарагуа и России находятся на пике и носят системный характер. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи со спецпредставителем лидера республики по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.
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