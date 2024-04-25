В Петрозаводске откроется пункт оценки для участников отбора программы «Время героев»

Участвовать в программе смогут как ветераны, так и действующие участники спецоперации. В филиалах Президентской академии начали открывать пункты оценки претендентов на участие в программе «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи.
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