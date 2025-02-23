Лондон намерен ввести против России самый большой пакет санкций

Великобритания намерена в ближайшее время намерена объявить о самом большом с начала конфликта на Украине пакете антироссийских санкций, заявил 23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает AFP.
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