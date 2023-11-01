Бронь на ИИ: AWS предложила клиентам заранее заказывать кластеры с ускорителя...

Бронь на ИИ: AWS предложила клиентам заранее заказывать кластеры с ускорителями NVIDIA H100Облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) объявил о запуске новой модели потребления EC2 Capacity Blocks for ML, предназначенной для предприятий, желающих зарезервировать доступ к ускорителям вычислений для обработки кратковременных рабочих нагрузок ИИ.