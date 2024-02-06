Глава ведомства поручил передать в центральный аппарат СК России уголовное дело о совершении преступлений в отношении участника СВО в Московской области

В одном из телеграм-каналов опубликован материал с критикой хода расследования умышленного поджога дома участника специальной военной операции в Московской области и иных противоправных действий, совершенных в отношении его семьи, в том числе избрания одному из фигурантов уголовного дела меры пресечения, не связанной с лишением свободы.