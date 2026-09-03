Чекунков: юристы и дипмиссия России готовят протест из-за ареста Норвегией судна

Российские юристы в координации с посольством готовят протест в связи с задержанием властями Норвегии исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.