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Чекунков: юристы и дипмиссия России готовят протест из-за ареста Норвегией судна

Чекунков: юристы и дипмиссия России готовят протест из-за ареста Норвегией судна

Российские юристы в координации с посольством готовят протест в связи с задержанием властями Норвегии исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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