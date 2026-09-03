Чекунков: юристы и дипмиссия России готовят протест из-за ареста Норвегией судна

Российские юристы в координации с посольством готовят протест в связи с задержанием властями Норвегии исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым