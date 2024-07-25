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Армянский «Ноа» выиграл 7:0 у мальтийской «Слимы» в Лиге конференций. Это самая крупная победа в еврокубках в истории страны и повторение рекорда турнира

Армянский «Ноа» выиграл 7:0 у мальтийской «Слимы» в Лиге конференций. Это самая крупная победа в еврокубках в истории страны и повторение рекорда турнира

Армянский клуб дома разгромил «Слима Уондерерс» с Мальты со счетом 7:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций.

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