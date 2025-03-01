В Орле запечатлели редкое атмосферное оптическое явление

Сегодня, 1 марта, жители Орла могут наблюдать редкое атмосферное оптическое явление гало. ФОТО: Геннадий Алексеев Природа появления такого круга у источника света связана с ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.