В Госдуме хотят обязать собственников сообщать об арендаторах полиции

Представитель профильного комитета Государственной думы России по строительству Светлана Разворотнева сообщила о новой законодательной инициативе, которая обяжет собственников жилых помещений передавать информацию о своих арендатора правоохранительным органам .
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