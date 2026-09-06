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Гришин о 4:5 ОТ с «Шанхаем»: «Равная игра. «Нефтехимику» легко дались первые шайбы, и ребята поверили, что все дается удачно»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о поражении от « Шанхая » (4:5 ОТ) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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