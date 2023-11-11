Штучная ипотека и падение цен на «вторичку». Главное за неделю о жилье

В 2024 году покупка квартиры в ипотеку может стать роскошью для россиян, предупредили эксперты. Повышение ключевой ставки ЦБ до 15% неизбежно снизит спрос на ипотеку, а если свернут еще и льготные программы, то ожидается серьезный спад, рассказали участники рынка.