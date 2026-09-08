Учёные установили, что астероид, уничтоживший динозавров, упал весной

Исследование европейских палеонтологов, основанное на анализе окаменелых останков рыб из палеонтологического местонахождения Танис в Северной Дакоте (США), позволило установить сезон падения астероида, вызвавшего массовое вымирание динозавров около 66 миллионов лет назад.
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