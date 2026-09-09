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Очень горячие напитки могут втрое повышать риск одного из видов рака

Очень горячие напитки могут втрое повышать риск одного из видов рака

Очень горячие чай и кофе могут значительно повышать риск плоскоклеточного рака пищевода. К такому выводу пришли учёные Оксфордского университета, проанализировав данные почти 980 тысяч жителей Великобритании.

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