Свыше 70 детских горок отремонтировали в Подмосковье с начала апреля

С начала апреля в Подмосковье отремонтировали более 70 горок на детских площадках. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно проверяют игровые зоны, выявляя и устраняя дефекты.
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