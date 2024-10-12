12 октября — День памяти Ольги Фокиной

Ровно год назад, 12 октября 2023 года, она ушла из жизниГод назад в этот день она ушла из жизни, но навсегда осталась народным поэтом в памяти земляков, а также людей ей незнакомых, но воспринявших сердцем её поэзию.
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