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The Eurasia Daily news agency

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Patrushev: Sikorski does not realize that in a war with Russia, Poland will disappear in two days

Patrushev: Sikorski does not realize that in a war with Russia, Poland will disappear in two days

Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, declaring Poland's military superiority over Russia, does not realize that in the event of military action against Russia, his country will disappear in two or three days.

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