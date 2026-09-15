Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, declaring Poland's military superiority over Russia, does not realize that in the event of military action against Russia, his country will disappear in two or three days.
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