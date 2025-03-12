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Новейший отечественный минивэн Lada B-Van обойдётся АвтоВАЗу даже дешевле, чем Lada Iskra и Lada B-Cross

Новейший отечественный минивэн Lada B-Van обойдётся АвтоВАЗу даже дешевле, чем Lada Iskra и Lada B-Cross

АвтоВАЗ рассказал, сколько денег будет вложен в проект семиместного минивэна на базе Vesta. Вице-президент автогиганта Сергей Громак подтвердил «Известиям», что в новинку в совокупности будет вложен 21 миллиард рублей.

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