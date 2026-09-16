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Orioles' Pete Alonso smacks 300th homer in win over Mets

Pete Alonso took advantage of a special stage for his 300th career homer, smacking it in his first trip as a visiting player at Citi Field.

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