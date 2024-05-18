Первая очередь круглогодичного курорта в Приморье стартует в 2027 году

Первая очередь планируемого круглогичного курорта в Хасанском районе стартует в 2027 году. Об этом, в рамках конференции по торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая на полях восьмого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, заявил губернатор края Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
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