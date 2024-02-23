Виктория Нуланд пообещала «сокрушительные» санкции против России

Александр Шутов

В большой злобе и огонии, эта тварь думает напугать наше руководство, и страну, как говорится, на нас грязь льют, а мы только крепчаем, да и грязь то не прилипает, вот и они и пишут санкции за санкциями, а Россия как была так и стоит, лишь смеёмся над этим