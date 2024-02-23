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Несекретные материалы

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Виктория Нуланд пообещала «сокрушительные» санкции против России

Виктория Нуланд пообещала «сокрушительные» санкции против России

Новый пакет антироссийских санкций, которые введет Вашингтон, будет сокрушительным, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Комментарии
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Александр Шутов
В большой злобе и огонии, эта тварь думает напугать наше руководство, и страну, как говорится, на нас грязь льют, а мы только крепчаем, да и грязь то не прилипает, вот и они и пишут санкции за санкциями, а Россия как была так и стоит, лишь смеёмся над этим
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1 час.
вага карлито
ДурашлЁпка!
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1 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Стряпай, бабка, пирожки, да нарочным в укрожопию-голодновато там, ноги до Крещатитка не дотащат ???
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1 час.

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