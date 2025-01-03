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Nature: впервые определен источник мощного радиовсплеска

Nature: впервые определен источник мощного радиовсплеска

Международная команда ученых выяснила, что загадочные быстрые радиовсплески, которые долгое время ставили астрономов в тупик, могут возникать в магнитосферах магнетаров — невероятно мощных нейтронных звезд.

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