Nature: впервые определен источник мощного радиовсплеска

Международная команда ученых выяснила, что загадочные быстрые радиовсплески, которые долгое время ставили астрономов в тупик, могут возникать в магнитосферах магнетаров — невероятно мощных нейтронных звезд.
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