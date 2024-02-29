Бортников заявил о большом количестве баз ЦРУ на Украине

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников 29 февраля подтвердил информацию о том, что на Украине находится много специальных военных баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США .
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