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Мемориальный кубок. Дубль проспекта «Эдмонтона» О’Райлли принес «Лондону» победу над «Монктоном»

В 105-м розыгрыше в истории турнира участвуют 4 команды Канадской хоккейной лиги – «Медисин Хэт» (чемпион Западной хоккейной лиги), «Лондон» (чемпион юниорской лиги Онтарио), «Монктон» (чемпион юниорской лиги Квебека) и «Римуски» (принимающий клуб, финалист лиги Квебека).

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