Производство машин выросло в России

В России зафиксировали рост производства машин. Резкий всплеск пришелся на первые три квартала. С января по сентябрь было выпущено почти 700 тысяч автомобилей, это на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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