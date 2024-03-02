В Госдуме не считают наступлением на свободу слова рекламные ограничения для иноагентов

Фото Сергея Савостьянова и Кирилла Кухмаря/ фотохост-агентство ТАСС Ранее ведущая Катерина Гордеева* объявила о приостановке своего YouTube-проекта, а журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что уволил «значительную часть команды» и покидает Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)».