Посол Корчунов: РФ осуждает участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО

Россия негативно оценивает участие Норвегии в поддержке ядерных миссий НАТО с использованием обычной авиации и рассматривает такие действия как фактор, подрывающий режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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