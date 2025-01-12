Посольство РФ: в США пытаются забыть о союзе с СССР во Второй мировой войне

Global Look Press/news.ru/Belkin Alexey В российском посольстве в США указали на попытки стран Запада переписать историю Второй мировой войны и принизить подвиг, совершенный советским народом в борьбе с нацизмом.
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