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Посольство РФ: в США пытаются забыть о союзе с СССР во Второй мировой войне

Посольство РФ: в США пытаются забыть о союзе с СССР во Второй мировой войне

Global Look Press/news.ru/Belkin Alexey В российском посольстве в США указали на попытки стран Запада переписать историю Второй мировой войны и принизить подвиг, совершенный советским народом в борьбе с нацизмом.

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