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Губернатор Севастополя сообщил о «прилете» беспилотника в крышу штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя сообщил о «прилете» беспилотника в крышу штаба Черноморского флота

По крыше здания штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар беспилотным летательным аппаратом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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