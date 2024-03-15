🇷🇺Жители Керчи приходят на избирательные участки для голосования на выборах Президента России Люди идут семьями, с самого утра перед участками уже были очереди.
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🇷🇺Жители Керчи приходят на избирательные участки для голосования на выборах Президента России Люди идут семьями, с самого утра перед участками уже были очереди.