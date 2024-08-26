Российские военные уничтожили два миномета и склад ВСУ

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области.