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Петербургский дневник

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Александр Беглов посоветовал посмотреть фильм общества «Знание» о прорыве Ленинградской блокады

Александр Беглов посоветовал посмотреть фильм общества «Знание» о прорыве Ленинградской блокады

Многие материалы из него ранее считались утраченными В памятный День прорыва Ленинградской блокады губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о подвиге жителей города, благодаря которым Ленинградская Победа стала возможна.

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