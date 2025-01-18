Александр Беглов посоветовал посмотреть фильм общества «Знание» о прорыве Ленинградской блокады

Многие материалы из него ранее считались утраченными В памятный День прорыва Ленинградской блокады губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о подвиге жителей города, благодаря которым Ленинградская Победа стала возможна.
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