Эксперт назвал уход Роналду из сборной катастрофой для Португалии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал уход Криштиану Роналду из сборной Португалии, назвав это событие катастрофой для национальной команды.
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