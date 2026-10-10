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Регионы России

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Эксперт назвал уход Роналду из сборной катастрофой для Португалии

Эксперт назвал уход Роналду из сборной катастрофой для Португалии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал уход Криштиану Роналду из сборной Португалии, назвав это событие катастрофой для национальной команды.

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