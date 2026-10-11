Axios: Трампу кажется, что Зеленский воспринимает помощь США как должное

Президенту Дональду Трампу кажется, что его украинский коллега Зеленский воспринимает помощь США как должное, цитирует Axios представителя Белого дома.
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