Представлен самый быстрый электромобиль в мире

Японский гиперкар установил новый рекорд скорости для электромобилей. Российское издание Мotor.ru сообщается, что гиперкар смог развить скорость 438,7 километра в час, в то время как предыдущий рекорд, установленный Rimac Nevera в 2022 году на том же треке, составлял 412 километров в час.